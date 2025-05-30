Haberler



Futbol



Dusan Tadic'e Avrupa'dan 3 talip birden

Dusan Tadic'e Avrupa'dan 3 talip birden Ajax ve Southampton başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Dusan Tadic'in, Türkiye'de kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.