Dusan Tadic'e Avrupa'dan 3 talip birden

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Fenerbahçe'de sözleşmesi biten isimlerden biri de Sırp yıldız Dusan Tadic...
Sarı-lacivertli formayı giyen Dusan Tadic'e, Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler geldiği öğrenildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Özellikle eski kulübü Ajax ve Premier Lig temsilcisi Southampton'ın transfer listesinde bulunan 35 yaşındaki Sırp yıldızın, Türkiye'de kalmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Tadic'e ayrıca Serie A ekiplerinden Bologna’nın da ilgi gösterdiği öğrenildi.
GİTMEK İSTİYOR
TRT Spor'un aktardığına göre Tadic'in ayrılığı konusunda önümüzdeki günlerde somut adımlar atılması ve transferin netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.
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