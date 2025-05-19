Dusan Tadic'in eşinden Ajax paylaşımı!

2023-2024 sezonunun başında Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formaya veda etmeye hazırlanıyor.
Hollanda basını, uzun süredir Ajax yöneticilerinin Tadic'i yeniden kadroya katmak istediğini ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin karşı çıktığını yazıyordu.
ENGEL KALMADI
10 puan farkla son 5 haftaya girilirken liderlik koltuğunda oturan Ajax'ın, şampiyonluğu PSV'ye kaptırmasından sonra Farioli görevini bıraktı.
Tadic'in Ajax'a geri dönmek istediği belirtilirken, Farioli'nin de takımdan ayrılmasıyla transferin önünde hiçbir engel kalmadı.
TADIC'İN EŞİ AYRILIĞIN HABERCİSİ OLDU
Tadic'in eşi Dragana Tadic'in de sosyal medyadaki hamlesi ayrılığın adeta habercisi oldu.
Dragana Tadic çocuklarının Ajax formalı pozunu profil fotoğrafı yaptı.
108 MAÇA ÇIKTI
2.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan 36 yaşındaki isim Fenerbahçe formasıyla 108 maça çıktı.
Dusan Tadic, bu maçlarda 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı verdi.
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