Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından veda eden Dusan Tadic, yeni adresini netleştirmeye yakın.
Sırp futbolcu, Yunanistan devi Olympiakos ile görüşmelerini sürdürüyor.
KOMŞUDAN SENELİK 4 MİLYON EURO TEKLİF
Sırbistan basınından Spotske'nin haberine göre Olympiakos, Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.
Yunan ekibi, Sırp futbolcuyla senelik 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.
ARABİSTAN'I REDDETTİ
Haberde ayrıca Tadic'in, Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği ancak 36 yaşındaki yıldızın Avrupa'da kalmak istediği istemesi nedeniyle gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
Fenerbahçe kariyerinde 2 sezonda 109 maça çıkan Sırp yıldız, 29 gol, 35 asist kaydetti.