Ebru Yaşar, Galatasaraylıları şarkılarıyla coşturdu

Haber Merkezi

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamaları sürüyor...

Kutlamalarda sahne alan şarkıcılardan biri de pop müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar oldu.

EBRU YAŞAR SÖYLEDİ, TARAFTARLAR EŞLİK ETTİ

Sahneye 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' şarkısıyla çıkan Ebru Yaşar, ardından 2023'te Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği 'Kehribar' şarkısını ve bir hafta önce çıkardığı 'Affet' şarkısını seslendirdi.

Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha söyledi.

SARI-KIRMIZILILAR AFFET'İ ÇOK BEĞENDİ

Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirdi.

Yaşar'ın şarkılarıyla gönüllerince eğlenen sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu bir kez daha doyasıya kutladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)