Ederson'a yabancı madde için açıklama

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında Ederson'a atılan yabancı madde ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, müsabaka sırasında futbolcu Ederson’a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede tespit edildi.

TESPİT EDİLDİ: MAÇLARI SEYİRDEN MEN CEZASI VERİLDİ

Şüphelinin ifadesinin alındığı, hakkında seyirden men cezası uygulandığı ve savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği aktarılırken, şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre bu sayının artabileceğine dikkat çekti.

10 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Kulüp, ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiğini ve sorumluların tespit edilmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde katkı sağlayan Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür edildi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumartesi akşamı Zencorner Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Ederson’a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir.







Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir.







Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar toplam 10 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulanmıştır. Soruşturmanın seyrine göre bu sayının değişebileceği öngörülmektedir.







Kulübümüz, ilk andan itibaren konunun takipçisi olmuş ve sorumlunun kısa sürede belirlenmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmuştur.







Sürecin hızlı ve titizlikle yürütülmesinde emeği geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.







Sporun ruhuna ve fair play anlayışına açıkça aykırı olan bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor; sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."