Dusan Alimpijevic, EuroCup'ta yılın başantrenörü oldu

EuroCup, Beşiktaş'ın Sırp çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic'in yılın başantrenörü seçildiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın Sırp çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yılın başantrenörü seçildi.
Organizasyonun internet sitesindeki açıklamada, Alimpijevic'in bu ödülü ikinci defa kazandığı belirtilerek "Alimpijevic, daha önce 2021-22 sezonunda Bursaspor'u EuroCup finallerine taşıdığında da yılın koçu seçilmişti." denildi.
ERDEM CAN ÜÇÜNCÜ SIRADA
Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can'ın üçüncü sırada yer aldığı da açıklamada ifade edildi.
