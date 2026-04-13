Abone ol: Google News

Dusan Alimpijevic, EuroCup'ta yılın başantrenörü oldu

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

EuroCup, Beşiktaş'ın Sırp çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic'in yılın başantrenörü seçildiğini duyurdu.

Organizasyonun internet sitesindeki açıklamada, Alimpijevic'in bu ödülü ikinci defa kazandığı belirtilerek "Alimpijevic, daha önce 2021-22 sezonunda Bursaspor'u EuroCup finallerine taşıdığında da yılın koçu seçilmişti." denildi.

ERDEM CAN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can'ın üçüncü sırada yer aldığı da açıklamada ifade edildi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar