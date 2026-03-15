Ederson'un eşi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı: Şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 26. hafta mücadelesinde Aleksandar Stanojevic’in çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Sarı lacivertli taraftarlar mağlubiyetin ardından futbolculara sert tepki gösterdi.

Bu tepkilerin hedefinde yer alan futbolculardan biri ise Ederson oldu.

EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson’a yönelik eleştirilerin sosyal medyada ailesine kadar uzanması üzerine eşi Lais Moraes açıklama yaptı.

Moraes, kendisine, eşine ve çocuklarına yöneltilen hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edildiğini görmek benim için çok zor. Onlar benim hayatımdaki en önemli insanlar" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE ŞAMPİYON OLMAMASININ YÜKÜNÜ TAŞIYAMAM"

"Fenerbahçe’nin geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam" diyen Moraes, "Ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Bu yüzden her paylaşımımın altında kendinizi açıklamaya ya da tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum.

Eşim şu anda Fenerbahçe’de ve benim desteğim ile iyi dileklerim her zaman onunla olacak" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

"NE SÖYLEDİĞİNİ BİLEN YETİŞKİNLER"

Taraftarlara kötü yorumlar yerine takibi bırakmaları gerektiğini söyleyen Moraes, "Bu yüzden bunun sadece rakip takım taraftarları olmadığını biliyorum.

Ve bu mesajları yazanların çoğu ne söylediğinin farkında olan yetişkinler" diyerek tepki gösterdi.