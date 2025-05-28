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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda edecek

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda edecek Başarısız geçen sezonların ardından gelecek sezon kadroda büyük bir revizyona gitmek isteyen Fenerbahçe'de, Filip Kostic'in Juventus'a geri dönmesinin ardından Edin Dzeko ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.