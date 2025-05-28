Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda edecek

Haber Merkezi
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini yeniden sonlandıramayan Fenerbahçe'de, kadrodaki vedalar devam ediyor.
Bu yaz kadroda köklü bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de ayrılacak isimler, yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.
DZEKO'NUN AYRILIĞI KESİN GİBİ
DAZN İtalya'nın haberine göre; Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı.
SON MAÇI KONYA'YA KARŞI
Yıldız golcü, cumartesi günü Konyaspor ile oynanacak karşılaşma ile taraftarlara veda edecek.
99 MAÇTA 46 GOL ATTI
Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 resmi maça çıkan Dzeko, 46 gol atıp 18 de asist üreterek 64 gole doğrudan katkı sağladı.
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