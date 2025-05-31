Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Fenerbahçe Kulübü, dün yaptığı açıklama ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etmişti.

Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco'nun katılımıyla hem Dzeko hem de Tadic'e plaket verildi.

ÜLKESİNE GİTTİ

Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.

Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.

DALYA DİYECEKTİ

Dzeko, Konyaspor karşısında süre alması durumunda sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkacaktı.

Ancak Dzeko'nun ülkesine gitmesi sonrası sarı-lacivertli formayla dalyası yarım kaldı.