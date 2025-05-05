Edin Dzeko'dan çarpıcı paylaşım!

Haber Merkezi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkını azaltma şansını tepti.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

DZEKO'DAN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Edin Dzeko, bu sonucun ardından çarpıcı bir harekete imza attı.

Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından, "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil." paylaşımında bulundu.

Dzeko'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

50 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de bu sezon 50 maçta süre bulan 39 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 8 asist yaptı.