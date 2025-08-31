Edson Alvarez: Biz bir aileyiz

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİK"

Meksikalı futbolcu, şunları dedi:

Önemli bir galibiyet elde ettik. Takım ve bireysel olarak geliştireceğiniz şeyler vardır. En iyi performansımdan uzaktayım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yolumuza devam edeceğiz.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Edson Alvarez, açıklamalarına şöyle devam etti:

Oyuncularımızın hepsi iyi. Ben de katkı sağlamaya geldim, dinlenmeye gelmedim! Biz bir aileyiz, herkes elinden gelenin en iyisini yapacak.

"GOL ATMAYI ÇOK SEVERİM"

Alvarez, şunları dedi: