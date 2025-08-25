Efe Akman Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Efe Akman, Avrupa yolunda ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Son dönemde performansı nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalan Efe Akman için yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor.

YENİ DURAĞI İSPANYA VEYA BELÇİKA OLACAK

Edinilen bilgilere göre 18 yaşındaki futbolcunun, FC Andorra ve Westerlo ile temas halinde olduğu, transferin ise kısa süre içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Hem İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden FC Andorra hem de Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo, Akman için resmi girişimlerde bulunurken transferin "an meselesi" olduğu ifade ediliyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

Efe Akman'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Efe Akman'ın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.