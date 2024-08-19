Emirhan Topçu: Her yerde rekabete girebilirim Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Antalyaspor'la oynanan Süper Lig maçının ardından "Sol bek oynamayalı uzun süre olmuştu. Görev verilince her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Her yerde rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum" dedi.

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'la karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"İKİ GOLDE DE TAM SEVİNEMEDİM, YARIM SEVİNDİM"

Emirhan iptal edilen 2 golüyle ilgili, şunları dedi:

İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık. İki gol yedik, bence iç sahada fazla. Sonraki maçlarda telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu stadyumda ilk maçımdı, mutluyum ve gururluyum. İnşallah devamı gelir.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

Emirhan Topçu, sözlerine şöyle devam etti:

Ben buraya daha önce rakip olarak geldim. Rakip olmak ve ev sahibi olmak arasında fark var. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızdan bu desteğin devamını bekliyoruz.

"HER YERDE REKABETE GİREBİLİRİM"

Başarılı futbolcu ayrıca, şu sözleri sarf etti: