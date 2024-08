Haberler



Emirhan Topçu: Her yerde rekabete girebilirim Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Antalyaspor'la oynanan Süper Lig maçının ardından "Sol bek oynamayalı uzun süre olmuştu. Görev verilince her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Her yerde rekabete girebilirim. Kendime güveniyorum" dedi.