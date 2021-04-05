Emre Belözoğlu ilk maçını kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor'u yenen Fenerbahçe 2. sıraya yükselirken teknik direktör Emre Belözoğlu ilk maçını kazanmış oldu.

Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor'u ağırladı.

Şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir maça çıkan Fenerbahçe Samatta'nın 64. dakikada attığı golle Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 62 yaparak, Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi.

İLK MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak ilk maçına çıktı. Bu galibiyetle Belözoğlu teknik direktör olarak ilk maçını kazanmış oldu.

"BU GALİBİYETİ HER DERDİ DERT EDİNMİŞ FENERBAHÇELİLERE ARMAĞAN EDİYORUM"

Her şeyden önce kazanmak güzel. Kalbi samimice bizimle atan, Fenerbahçe'ye gönül vermiş, her derdi dert edinmiş Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan etmek istiyorum.

Oyuncular, Erol hocamız ayrıldıktan sonra kendi adlarına bir reaksiyon vermek istediler. Ayrılıklar oluyor. Oyuncular bence ilk yarıda o reaksiyonu vermeyi çok istediler. Tam anlamıyla bunu yerine getiremedik, ikinci yarıya çok daha iyi başladık.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA REAKSİYON VERMEMİZ GEREKİYORDU, VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Oyunun çözülmesi, bizim inandığımızda atacağımız bir goldü ki, o golü attıktan sonra net pozisyonlara da girdik. Kazanmak kolay değil, ligin boyu kısaldı, herkes mücadele ediyor.

Şampiyonluk yarışında olduğumuzu göstermek için bu reaksiyonu vermemiz gerekiyordu, bu reaksiyonu da verdiğimizi düşünüyorum.

Rakiplerimizin de kaybettiğini düşündüğümüzde, çok değerli bir galibiyet oldu. İkinci yarının belli bölümünde oynadığımız bu oyunu oynamak için çok pratik yapmamız gerekiyor.

Bu 9 haftalık periyodu, Fenerbahçelilerin bizden ne beklediğini bilerek, sonunu mutlu bitireceğimize inancım tamdır.

"ZOR OLACAK AMA İNŞALLAH SONU GÜZEL OLACAK"

Benim kadar yüksek seviyede oynamış futbolcular aynı cevabı verirler, sahanın içi daha kolay. Belli bir yaştan sonra futbol oynamak çok kolaylaşıyor. Ben de oyunculardan bunu istiyorum, futbol aklını ortaya koymaları.

Zor olacak ama inşallah sonu güzel olacak. Biz biriz, bir takımız ve hepsi değerli arkadaşlarım, oyuncularım. Takımıma güveniyorum.