Emre Belözoğlu, kampta imza dağıttı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Burdur kampıyla devam etti.
Öğle saatlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne gelen kırmızı-beyazlıları MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'ndeki otele girişinde Antalyaspor Burdur Futbol Okulu sporcuları karşıladı.
İMZA DAĞITTI
Antalyasporlu futbolcular ve teknik direktör Emre Belözoğlu, genç futbolcuların formalarını imzaladı, fotoğraf çektirdi.
Kırmızı-beyazlı ekibin Burdur kampı 22 Temmuz'da sona erecek.