JL Bourg'e yenilen Beşiktaş, EuroCup'ta ikinci oldu

Beşiktaş, EuroCup final serisinin ikinci maçında JL Bourg'a 73-71 yenilerek seriyi 2-0 kaybetti.
EuroCup final serisinin ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransa'da JL Bourg deplasmanına çıktı.
Mücadeleyi 73-71'lik skorla JL Bourg kazandı.
Serinin İstanbul'daki ilk maçını 72-60 kazanan JL Bourg, EuroCup şampiyonluğuna ulaştı
Beşiktaş ise sezonu ikinci tamamladı.
JL BOURG: 73 - BEŞİKTAŞ: 71
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Marcin Kowalski (Polonya), Manuel Attard (İtalya)
JL Bourg: Mcghee 3, Gach 7, Lindo 2, Kokila 18, Mokoka 17, Mitchell 9, Moulare 3, Mcdowell-White 9, Agee 5, Mbaya
Beşiktaş: Berk Uğurlu 6, Morgan 2, Lemar 13, Anthony Brown 10, Zizic 14, Mathews 18, Dotson 6, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Thomas, Vitto Brown 2
1. periyot: 25-17
Devre: 38-40
3. periyot: 55-52
