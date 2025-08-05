Emre Belözoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na 3 tavsiye

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferi sıcaklığını koruyor...

Türk futbol kamuoyunda Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki gelişmeler ile yaşanırken, hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da forma giyen teknik direktör Emre Belözoğlu, Tv100 ekranlarında transferle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ BASKIYI KABUL EDECEKSİN"

Belözoğlu, Aktürkoğlu'nun kendini Fenerbahçe nasıl kabul ettireceği ile ilgili üç tavsiye verdi.

Milli yıldızın Fenerbahçe'ye gitme ihtimalini değerlendiren Emre Belözoğlu şunları söyledi:

"Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Öncelikle sevilmemeye alışık olmanız gerekir. Ben Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe'ye geldiğimde tecrübe ettim. Bu durumu yönetmek için irade ve içsel motivasyon gerekiyor. Ne demek istiyorum? Dışarıda seninle ilgili ne söylendiğine takılmayacaksın. O yorumcu beni sevdi, bu yorumcu beni sevmedi diye hiç düşünmeyeceksin. Her türlü baskıyı ve zorluğu normal kabul edeceksin. Her tercih bir vazgeçiştir."

"KESİNLİKLE ARAFTA KALMAMASI GEREKİR"

"Kerem'in kesinlikle arafta kalmaması gerekir.. çin bedduası vardır, "arada kal" diye.. arada kalmayacaksın işte.. Kerem son yılda büyük çıkış kaydetti; türkiye'de oynadığı her takıma çift haneli skor katkısı yapar.. ona kendini Fenerbahçe'ye kabul ettirmek için 3 önerim var:"

BELÖZOĞLU'NDAN KEREM'E 3 TAVSİYE