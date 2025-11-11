Emre Mor, bireysel çalışmalara başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2016 yılında yaptığı çıkışla önce A Milli Futbol Takımı'na çağırılan daha sonra ise Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor'un kariyeri, daha sonra büyük bir düşüşe geçti.

Henüz 18 yaşındayken gösterdiği başarılı performansla futbolseverleri kendine hayran bırakan hücum oyuncusu, şimdilerde uzun süredir forma hasreti çekiyor.

SON MAÇINA 18 MAYIS'TA FENERBAHÇE'YE KARŞI ÇIKTI

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig takımı Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren ve son maçına 18 Mayıs tarihinde takımı Fenerbahçe'ye karşı çıkan Emre Mor, sarı-lacivertlilere geri dönmüştü.

KADROYA YAZILMADI

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Emre, Fenerbahçe'nin kadrosuna yazılmamıştı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

28 yaşındaki futbolcu, kadroya girememesine rağmen antrenman sahasına çıktı.

1 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu, Fenerbahçe'nin tesislerinde bireysel çalışmalarına başladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre, "Alhamdulillah" notunu düştü.

Öte yandan yayınlanan videoda milli futbolcunun yeni stili gündem oldu.