Enbiya Topal: Paylaşımlarıma son veriyorum

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Topal, taraftara yönelik bilgilendirme paylaşımlarına son verdiğini duyurdu.

"KÜFÜR VE HAKARET GÖRDÜM"

Göreve geldiği ilk günden bu yana transfer tahtası başta olmak üzere birçok konuda maddi ve manevi katkı sağladığını belirten Topal, son olarak Bursastore sorumluluğunu da üstlenerek 11 yeni formanın tasarlanıp üretilmesinde doğrudan rol aldığını ifade etti.

Topal, şunları dedi:

Peşinat dahil tüm yükümlülükleri yerine getirmek için özel çaba sarf ettim. Formaya kavuşanların memnuniyet mesajları ortadayken, bazı şahıslar ve organizasyonlardan küfür ve hakaret gördüm.

"GÖREVİMİ DEĞİL, PAYLAŞIMLARIMI NOKTALIYORUM"

Enbiya Topal, yaşanan yıpratıcı süreç sonrası istifa etmeye karar verdiğini ancak tamamlaması gereken sorumluluklar ve Başkan Enes Çelik’e verdiği söz nedeniyle görevine devam ettiğini vurguladı.

Topal, şu ifadeleri kullandı: