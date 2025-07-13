Brezilyalı futbolcu Hulk'un kornerden attığı enfes gol

Futbol dünyasında zaman zaman öyle goller atılıyor ki yok artık dedirten türden.

İşte Brezilyalı Hulk da o 'bazı gollerden' birine imza attı...

Son olarak Brezilya Serie A Ligi'nde oynanan karşılaşmada Bahia sahasında Atletico Mineiro'yu ağırladı.

HULK KORNERDEN MÜKEMMEL ATTI

Karşılaşmanın 45'nci dakikasında korner vuruşu kazanan Mineiro'da, topun başına tecrübeli yıldız Hulk geçti.

Hulk bu anlarda korner vuruşunu direkt kaleye göndererek mükemmel bir gole imza attı.

Enfes golün sosyal medyada paylaşılmasının ardından beğeniler de peş peşe geldi.

İşte Hulk'un mükemmel korner golü sizlerle...