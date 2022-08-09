Erden Timur: Galatasaray, Avrupa şampiyonu olacak

Galatasaray'ın iki numarası Erden Timur, Galatasaray TV'de önemli demeçlerde bulundu. Timur, "Alexis Sanchez için devredeyim" derken "Avrupa şampiyonu olacağız" gibi çarpıcı sözler söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Mertens'i Juventus'un da istediğini söyleyen Timur, "Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Her zaman da ne olursa olsun destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Esasında başka bir oyuncuyla yemek yiyecektik. Onun da tanıdığı. Lucas ve Torreira için öyle bir şey söz konusu değil. Torreira ve Mertens konusu ikna anlamında bitmişti. Mertens 6 gün bekledi. Bu çok önemli bir şey. Herkesin bilmesini bekliyorum. Gözlerimle gördüm, Juventus'un 5 milyon net teklifi vardı." şeklinde konuştu.

"Arda Turan..."

Arda Turan'ın transferde payı olmadığını aktaran Galatasaray'ın iki numarası, "20 gün hiç rakamın düşmediği oldu. Bu noktada sabır gerekiyor. Ama bizde sabır yok. Lucas, 'Ben geliyorum' diye Okan Buruk'a mesaj attı. Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncuyla ilgiliydi. Bu iki transferle ilgili dahli olmadı Arda Turan'ın." dedi.

Erden Timur'un diğer sözleri şu şekilde:

"Hakan Çalhanoğlu, Alexis Sanchez için devrede"

"Birkaç yemek yemek daha gerekiyor (gülerek). Oyunculardan bir tanesi. Bir pozisyon için aynı anda 4-5 bazen de 6-7 oyuncuyla görüşüyoruz. Pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor. Kendinizi mahkum hissetmemeniz gerekiyor. Sanchez çok değerli bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hakan Çalhanoğlu, Sanchez için devreye girdi. Süreç sürüyor.

Süreci ben yönetiyorum. En ufak bir hata yapmak istemiyoruz. Nakış gibi işlemek gerekiyor süreci. Karşıdaki insanlar bizden daha zeki. Bunu fark etmek gerek. En ufak kelimeden bir anlam çıkarabiliyorlar. Seçimden sonra hayatım pozitif yönde değişti. 04:00'ten sonra uyuyoruz. Menajerler de gece çalışıyor (gülerek). En değerli şey samimiyet.

Torreira için Arsenal 18 milyon euro'dan kapıyı açmıştı. 20 gün fiyat hiç düşmedi. Torreira, Okan Buruk'a mesaj attı "Hocam ben geliyorum" diye."





"Avrupa şampiyonu olacağız"

"Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız" diyoruz oyunculara. Bunun lamı cimi yok. Avrupa oynamıyoruz. Geçen sene 13. sırada bitirdik. Herkes soruyor bunu. Bu kadar zor bir durumda başka bir şeye ikna etmeye çalışıyoruz. Sadece oyuncularla değil, eşler, arkadaşlarla görüşüyoruz. Birçok kişiyle konuşuyoruz.

Sanchez için Hakan Çalhanoğlu ile de görüştük. Arda ile de görüştük. Hedefe 20 ok atacaksın, 1 vuracaksın ama 19'u sigortası olacak.