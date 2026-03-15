Erling Moe: Yediğimiz gol hayal kırıklığı oluşturdu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, açıklamalarda bulundu.

"İLERLEYEN MAÇLARA BAKACAĞIZ"

Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Moe, "İlk yarıda oynanan oyun bizim açımızdan hayal kırıklığıydı. İkili mücadelelerde yetersiz kaldık. Çok top kaybı yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Planladığımızın dışında gelişen bir oyun oynadık. İkinci yarı tam tersi olarak iyi başladık. Fırsat oluşturduk. İkili mücadeleleri kazandık. Yakaladığımız fırsatları ise değerlendiremedik. Finalde yediğimiz golle de yenildik. Samsun'dan istediğimiz sonuçla dönemiyoruz. Son dakikada yediğimiz gol bizde hayal kırıklığı oluşturdu. İlerleyen maçlara bakacağız" dedi.