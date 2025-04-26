İHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, finansal yapıda bilgilendirmede bulundu.

"MALİ GENEL KURULUMUZ EYLÜL 2025 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞECEKTİR"

Mali takvim dönemi başlangıcı, yeni spor yasası doğrultusunda sezon başlangıcı olan 1 Haziran olduğunu belirten Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

Mali genel kurulumuz Eylül 2025 döneminde gerçekleşecektir. Bu 9 aylık süreçte yaklaşık 10,5 milyar TL’lik bir gelirimiz, 11 milyar TL’lik de giderimiz oluştu. 3. çeyrek sonucunda yaklaşık 815 milyon TL karla kapamış vaziyetteyiz. Aslolan bizim için yılın mali olarak kapanış dönemi olan 31 Mayıs’taki sonuçlarımızı sizlerle paylaşmak. Bunu mali genel kurulunda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bilanço büyüklüğümüz 260 milyon - 270 milyon euro civarında, yıllık 350 - 375 milyon euroluk bilanço büyüklüğünü gelir-gider kavramı anlamında yönetiyoruz.

"FAİZ YÜKÜ İLE BAŞ BAŞA KALDIĞIMIZI SÖYLEMELİYİZ"

Bilecik, 10 Haziran 2021 - 1 Şubat 2025 tarihleri arasındaki Finansal Yeniden Yapılandırma Analizi’ni sunum olarak katılımcılarla paylaştı.

Bilecik, "Dönem itibarıyla borç 310 milyon euroya gelmişti; geldiğimiz günden itibaren. Mayıs sonunda faizlerin kapanış dönemi, 228 milyon euro borç azaltılmış oldu. 82 milyon euro borca geldik. Bunun getirmiş olduğu en büyük zorluk da, her sabah kulübe geldiğimizde 122 bin euroluk faiz yükü ile baş başa kaldığımızı söylemeliyiz" derken, Alınan aksiyonlarda, ‘yüzde 4.8 hisse satışı, sermaye piyasalarında yapılacak çalışmalar ve gelir getirici diğer projeler ve gayri menkul projelerinden elde edilecek gelirler’ maddelerini tek tek açıkladı.

"FENERBAHÇE'MİZİN MALİ BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Erol Bilecik, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

Bütün hedefimiz 2025-2026 sezonu açılmadan önce Fenerbahçe'mizin mali bağımsızlığını ilan etmiş olmayı hedefliyoruz. 640 milyon euro ile başlayan yolculuk, önce 310 milyon euroya, şimdi de kısmet olursa yapmış olduğumuz taahhütle bankalardan çıkmak, finansal borçlarımızdan tamamen kurtulmak adına bütün adımların taahhütünü veriyorum.

"EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Hisse satışıyla ilgili de bilgiler veren Bilecik, şu sözleri sarf etti: