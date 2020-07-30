Erol Bulut: Birkaç gün sonra açıklama yapacağım

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'yle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenilen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR DAHA ŞANSLIYDI"

Maçı değerlendiren Erol Bulut, "Güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk, maalesef olmadı. Golü atan işi götürecekti, Trabzonspor daha şanslıydı. Güzel sezon yaşadık, bundan sonrasına hep beraber bakacağız." dedi.







FENERBAHÇE SORUSU

Erol Bulut, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız, kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimin açıklaması gelecek. Birkaç gün kafayı dinleyeceğim" şeklinde yanıt verdi.