Erol Bulut: Kaliteli ayakları var ve affetmiyorlar

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"GEÇİŞTE GOL YEDİK"

Bulut, sözlerine şöyle başladı:

Bize sıkıntı olan ilk 15-20 dakika. İyi bir takıma karşı oynuyorsunuz, bireysel hatalar... Kontra ataklardan 3 gol yedik kendi sahamızda. Bu ne demek, top bizdeyken topu basit kaybettik ve geçişte gol yedik.

"KALİTELİ AYAKLARI VAR VE AFFETMİYORLAR"

Erol Bulut, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İlk golde iki oyuncumuz çarpıştı ve golü yedik, basit bir şey! O hataları yaparsan, kaliteli ayakları var ve affetmiyorlar. Siz 5-6 pozisyona giriyorsunuz ve atamıyorsunuz, bir tane atıyorsunuz, aradaki fark o.

"SON GOLÜ SAYMIYORUM"

Bulut ayrıca şunları dedi:

Geçişlerde top bizdeyken daha dikkatli olsak... Son golü saymıyorum. İlk 3 golde, kontra ataklardan, kendi hatalarımızdan gol yedik. İkinci yarıdaki istek, oyun, deneme güzel. Bir gol daha atabilirdik ama değerlendiremediğinizde kazanamıyorsunuz.

"MAALESEF İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ"

Basın toplantısında Antalyaspor’un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Erol Bulut, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç. Aslında ilk yarıyla yine ikinci yarıyı ayırmamız gereken, iki 45 dakika var. İlk 15-20 dakikada maalesef çıkarken kaptırdığımız toplar, kendi yediğimiz kontrataktan ilk iki, hatta üç gol rakibi de öne geçirdi. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Attığımız gol oldu. Kontratakta yine yediğimiz bir dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti ama böyle takımlara karşı kendi evimizde pozisyona çıkarken 3 gol, kontrataktan yiyorsanız kazanmanız zor oluyor. Şimdi rakip 6-7 pozisyona girdi, 4 tane gol attı, üçü bizim yaptığımız hatadan veya pas hatasından kaptırdığımız toplar yüzünden gol oldu. O yüzden Galatasaray ile kendimizi kıyaslamayacağız açıkçası, sonuçta kalite farkı var. Takım kalite, bireysel kalite farkı var. Biz bundan sonra devre arasında, devre arasına kadar kalan bir maçımız daha var. Ondan sonra devre arasında neler yapabiliriz; kulüp olarak, takım olarak, ona bakacağız. Antalyaspor, kolay bir süreçten geçmiyor. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızı çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arası dediğim gibi, bazı problemleri çözüp daha iyi noktaya takımı taşıma fırsatı olur" ifadelerini kullandı.