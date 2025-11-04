Erol Bulut'un köstebek iddiasına Nuri Şahin'den cevap

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinden önce antrenman bilgilerinin ve analizlerinin rakip teknik direktör Nuri Şahin'e sızdırıldığını ileri sürdü.

Bulut, "Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti." demişti.

BAŞAKŞEHİR, BULUT'UN SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Erol Bulut'un bu iddiasına Başakşehir'den yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, Nuri Şahin ve ekibinin karşılaşma öncesi rakip takımla alakalı hiçbir bilgi almadığı aktarıldı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz. İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz. Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır. İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz.

"TENEZZÜL ETMEM"

Son olarak Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Şahin, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, kulüp içerisinden kendisine bilgi sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt vererek, böyle şeylere tenezzül etmeyeceğini söyledi.

Şahin, "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi; gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm." ifadelerini kullandı.