Ertuğrul Doğan: Hakemlerden en çok biz çektik, sonra Beşiktaş geliyor

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, katıldığı bir programda, hakem hataları hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, 4 büyükler içerisinde hakemlerden en fazla çeken kulübün Trabzonspor olduğunu söyledi.

"HAKEMLERDEN EN ÇOK BİZ ÇEKTİK, SONRA DA BEŞİKTAŞ"

Doğan ayrıca, Trabzonspor'un ardından hakemlerden en fazla çeken ikinci takımın da Beşiktaş olduğunu belirtti.

Beşiktaş'a karşı hep olumlu düşünceleri olduğunu da sözlerine ekleyen Ertuğrul Doğan, "Dört büyük takım arasında hakemlerden en fazla çeken kulüp Trabzonspor. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor. Beşiktaş Başkanı (Serdal Adalı) da çok değerli bir kardeşim. Beşiktaş'a karşı aklımda her zaman olumlu düşünceler var" ifadelerini kullandı.

"KEMERBURGAZ'DA ARAZİ TALEP ETTİK, İMZADA"

Göreve geldiğinden bu yana sürdürülebilir bir ekonomi modeli üzerinde duran ve bu bağlamda Bankalar Birliği'nden de çıkan bordo-mavili kulübün başkanı, yatırımlarıyla ilgili de bilgi verip, "Kemerburgaz'da bir yer talebimiz var. Cumhurbaşkanımızda imzada, bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bünyemize katacağız. Ayrıca Avrupa'nın en büyük akademi merkezini İstanbul'da yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.