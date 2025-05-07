Haber Merkezi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın gündemine dair İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.

Doğan, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"U19 TAKIMIMIZ TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Doğan, sözlerine şöyle başladı:

U19 takımımız tarihi bir başarıya imza attı. Bizim açımızdan çok önemliyi. Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Trabzon Basketbol artık 1. Lig'de. Trabzon'da basketbol taraftarımız açısında çok sevilen bir spor dalı. Camiama bu konuda bir sözüm vardı. Çok kısa zamanda seri galibiyetlerle beraber lige çıkmayı başardılar. Trabzonspor bir spor ve kültür şehridir. Önümüzdeki yıl bir aksilik yaşamazsak Trabzonspor, voleybolda da bu işin içinde olacak. Trabzonspor Koleji'nin sözünü vermiştik. Trabzonspor bir spor lisesi önümüzdeki yıldan itibaren devrede olacak. Şehir dışından getirdiğimiz altyapı oyuncuları artık daha iyi yetişecek. Şu anda Fransa ve Portekiz'de görüştüğümüz takımlar var. Trabzonspor altyapısından oyuncularımızı oraya yetişmeleri için göndereceğiz. Aynı şekilde yurt dışında bulduğumuz genç yabancı oyuncuları da bu ülkelerle görüştüğümüz takımlarda yetiştireceğiz.

"BORCUMUZ 5.2 MİLYAR TL SEVİYESİNDE"

Trabzonspor'un borcunu açıklayan Doğan, şunları dedi:

95-100 milyon euro arası giderimiz var. Borcumuz 5.2 milyar TL seviyesinde. Rakiplerimiz bizden 7-8 kat daha büyük bir bütçeye sahip. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla birlikte bu borcu 2 milyar TL seviyesine çekeceğiz.

"TRABZONSPOR'A SABİT BİR GETİRİ SAĞLAMANIN PEŞİNDEYİZ"

Trabzonspor'a sabit bir gelir kazandırmanın peşinde olduklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

Trabzonspor'un stadı yaklaşık bir ay önce yaptığımız anlaşmayla artık Trabzonspor'a ait. Stadın çevresindeki 105 dönümlük araziyi de aldık. Buradan Trabzonspor'un yıllık 15-20 milyon euroluk gelir elde etmesini bekliyoruz. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki arazimiz 19 dönümlük. Yandaki 50 dönümlük araziyi de Trabzonspor'un bünyesine katmış olduk. Bu arazilerde bir satış planlamıyoruz, biz burada Trabzonspor'un geleceğini kurtarmanın peşindeyiz. Trabzonspor'a sabit bir getiri sağlamanın peşindeyiz.

"HAKEM HATALARI NEDENİYLE 20'DEN FAZLA PUAN KAYBETTİK"

Hakem hataları hakkında konuşan Doğan, şu açıklamayı yaptı:

Hakem hataları nedeniyle 20 puan üzerinde kaybımız var. Her hafta bir şekilde devam ediyor. Son hafta Kasımpaşa maçında 90+'da bir olay var. VAR, direkt oraya imza attı. Bu ligdeki en kısa süreli ofsayt değerlendirmesi yaptı ve yanlış oyuncudan yaptı. Bununla alakalı TFF'ye başvuru yaptık.

"BU YAPI İŞLEMİYOR"

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hale gelebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor. Bu yapının işlemediği net. Konuşulacak çok şey var. Sürecin başında başkanlar ceza almayacaktı, sayın TFF başkanının sözü vardı. Rekor ceza alan başkan olarak karşındayım. Ben şu an konuştukça oradan 30, buradan 60 bin diye hesaplıyorlardır.

"FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİNİ KİMİN ARADIĞINI BİLİYORUM"

Fenerbahçe maçının hakemi hakkında Doğan, şu sözleri sarf etti:

Her kulüp hakemlerden mustarip. Biz Anadolu takımlarının haklarını da dile getirdik. Bu tek başına Trabzonspor'un başarabileceği bir iş değil. Çok ciddi sıkıntı yaşandığı, sahaya yansıdığı... Birçok konu var. Biz anlattık, anlattıkça ceza yedik. Bu yapının komple değişmesi lazım. Bu MHK ile bu iş olmaz, defalarca dile getirdik, aynı şeyi dile getiriyoruz. Garip şeyler oluyor. Gariplikler devam ediyor. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçı. Bizim Fenerbahçe ile kulüp olarak sıkıntımız, derdimiz yok. Maçın hakemi (Oğuzhan Çakır) Trabzon'da konaklıyor normalde, telefon geliyor, apar topar Rize'ye gidiyor. Kim arıyor? Kimin aradığını biliyorum. Kaldığı oteli, nereye gittiğini biliyorum. O maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıktı. Maçın başında Trabzonspor'un saçma sapan iptal edilen golü var. Etkilenip mi iptal edildi? Bizim aklımıza böyle soruların gelmesi doğal.

"İKİ MAÇI DA HAK EDEN KAZANSIN"

Galatasaray'la oynanacak maçlar hakkında Ertuğrul Doğan, şöyle konuştu:

Galatasaray ile iki maç yapacağız. Galatasaray bugüne lider gelmiş. Bizim tek derdimiz, sahada hak eden iki maçı kazansın. Trabzonspor'un bundan başka hiçbir talebi olamaz.

"MENAJERLER OSIMHEN'İ BİZE DE ÖNERDİ"

Doğan, Victor Osimhen'in kendilerine de önerildiğini söyledi.

Osimhen'i menajerler Türkiye'de her kulübe önerdi, bize de önerdi. Rakamlar da belliydi. Biz de kendilerine bu rakamları veremeyiz dedik. Konu bundan ibaret. Biz 20 versek, Galatasaray belki 25 verecekti. Öyle bir şey bu. Bir futbolcuyla şampiyonluğu bağlayamazsın. Diğer futbolculara ayıp olur.

"GALATASARAY MAÇLARINDA BENZER HATALAR OLURSA ÇOK FARKLI KONUŞURUZ"

Galatasaray maçları ile ilgili olarak Ertuğrul Doğan, şunları dedi:

Üzerine basarak söylüyorum, önümüzdeki iki maçta (Galatasaray maçları) benzer hakem hataları olursa, çok farklı konuşmak durumunda kalırız! Çok farklı yani!

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN İHRACI GÜNDEMDE Mİ?

Trabzonspor'un kuralları olduğunu aktaran Doğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu kulübün kurulları var. Bu kurullarla alakalı böyle talepler bize geliyor, ulaşıyor. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Trabzonspor'un sonuçta genel kurulu var, içerisinde bir sürü kurulları var. Kurullardan sürekli böyle talepler geliyor ama tabii bu hoş değil. İnsanlar görüntü anlamında haklı. Bunun çözümünü Sayın Hacıosmanoğlu bulmalı. Ben Trabzonspor başkanıyım, yeteri kadar sorunum var. TFF'nin sürekli ne yapması gerektiğini konuşmam da doğru değil. Onlar adaleti sağlamakla görevli. Bu ligde hakem anlamında adalet var diyen bir kulüp var mı? Demek ki burada bir yanlış var. Tüm kulüpler haykırarak yok diyor. Bunu düzeltecek Sayın Hacıosmanoğlu ve ekibi. Ben ve kulübüm, arkadaşımız, Trabzonspor eski başkanı da olduğu için gerekli olan her türlü desteği sonuna kadar verdik. Türk futbolunun problemlerini çözecek kendisi. Böyle bir görüntü var mı, yok. Yazılı ve sözlü olarak bunu söyledik.

"BU MHK İLE BU İŞ OLMAZ"

Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiren Doğan, şu açıklamayı yaptı:

BU MHK ile bu iş olmaz. Başkanın niyeti iyiyse, bu MHK ile ilgili ilk anda çözüm getirmeliydi, getirmedi. Birçok camiadan gelen talepleri değerlendirmedi. Böyle giderse biz de bir karar alacağız. Bu da hayatın bir gerçeği. O makamda oturan için bu konuşulacak.

"FATİH TEKKE İLE 1-2 OYUNCU ÜZERİNDE KONUŞTUK"

Transfer hakkında konuşan Doğan, şu açıklamayı yaptı:

Transferle alakalı 1-2 oyuncu üzerinde konuşabildik Fatih hocayla. Kamp zaten Türkiye'de olacak. Teknik kadronun bize dönüşünden sonra elimizdeki tüm imkanlarla o oyuncuları daha önceki dönemlerde olduğu gibi kampa yetiştirmek için uğraşacağız.

"GARİP GARİP İŞLERLE HAKKIMIZ YENMEZSE KUPAYI KAZANACAĞIZ"

Türkiye Kupası finali ile ilgili olarak Doğan, şu sözleri sarf etti: