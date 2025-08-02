Ertuğrul Doğan'dan 58. yıl dönümü mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un kuruluşunun 58'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Doğan, mesajında, Trabzonspor'un 2 Ağustos 1967'de bir şehrin "kalbinden doğarak" Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan ve milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adı olduğunu vurguladı.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un kurulduğu ilk günden sadece spor kulübü değil inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olduğunu kaydetti.

"NİCE YILLARA, NİCE ZAFERLERE"

Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: