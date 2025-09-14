Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklama: Sahadan çekmeyi bile düşündük

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, iptal edilen gol kararına sert tepki gösterdi.

Doğan, maçta verilen kararlar sonrası bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündüklerini söyledi.

"BİR ARA TAKIMI SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Doğan, "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar! Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Saygı çerçevesinde konuşmaya çalışıyorum." dedi.

Soyunma odasına inerek takımı tebrik ettiğini söyleyen Doğan, "Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde mücadele etti. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. İki takım da elinden geleni yaptı. Ufak tefek şeyler oldu ama sahada herkes mücadelesini verdi." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden de ayrılmayı düşündüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz."

Doğan, camianın tepkisine de dikkat çekerek, "Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil! Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman gerekeni yaparız! Kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum, bu artık boğazımıza kadar geldi! Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok! Camia buna izin vermez! Bizim camiamız gerektiği yerde gerekeni yapar! Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu iş böyle gitmez!" ifadelerini kullandı.

"İKİ TAKIMIN DA HAKKI YENMESİN"

Deneyimli başkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum! İki takım açısından da söylüyorum! Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin! Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok! Bu olmaz! Bunu yaptırmayacağız!"

"BU MHK İLE OLMAZ!"

Başkan Doğan, mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun güven vermediğini belirterek, "Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum! Sözlerimin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

"PRİM VERDİM!"

Takımını soyunma odasında tebrik ettiğini söyleyen Doğan, "Tüm oyuncuları tebrik ettim ve sarıldım. Galibiyet primi verdim!" dedi. "KASIT VAR!" Hakem kararlarına sert tepki gösteren Doğan, "Herkes rahatsız ama çözülmüyor. Ekrana bir görüntü geliyor, maç içerisinde iki görüntü var ama ekrana bir görüntü geliyor. Çok değişik, kasıt var!" şeklinde konuştu.

YABANCI VAR TARTIŞMASI

Yabancı VAR hakemleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Başkanı, "Kaliteli arkadaşlar gelse olurdu ama öyle VAR gelecekse, hiç gelmesin. Federasyon ile görüşeceğiz. Bu şekilde bir şey, hiç kimsenin başına gelmemeli." dedi.

"BU İŞİN PEŞİNDEYİZ"

Doğan, sözlerini şu şekilde noktaladı: