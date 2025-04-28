AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Barcelona ile oynanacak UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde maç için stadyuma giden Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nı uğurlayarak, oyunculara başarı diledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğan, oyuncuların kendinden emin ve heyecanlı olduklarını söyledi.

"EN İYİSİNİ YAPACAKLAR"

Maçın önemine işaret eden Doğan, şu şekilde konuştu:

Bizim açımızdan çok önemli, onlar açısından çok önemli, Trabzonspor camiası açısından çok önemli. Bu arkadaşlarımızı kazanmamız lazım. Arkadaşlarımızın yaptığı büyük başarı ama asıl başarıyı bu arkadaşlarımızı A takıma entegre etmekle biz, tam olarak gerçekleştirmiş olacağız. Fatih Tekke hocamız çalışıyor, Eyüp hocamız bilgileri veriyor, çalışıyor. En iyisini yapacaklar, biz de destek olacağız.

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYONLAR"

Doğan, takımdan çok ümitli olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Bu takımdan çok önemli yıldızlar kazanacağımıza inanıyoruz. Hocamız çok ümitli, Fatih hoca çok beğeniyor, işte finaldeyiz. Rakip Barcelona, zaten karşılığını da verdiler. Bizim için şampiyonlar.

"ONLARIN İNANCI ÇOK YÜKSEK"

Oyunculara 'bugünün tadını çıkarın, herkesin hayatında başına gelebilecek bir iş değil, bu yaşınızda bu heyecanı yaşıyorsunuz, burada Barcelona ile final oynayacaksınız, bunun heyecanını yaşayın, mutluluğunu yaşayın ama kupayı da alın.' dediğini aktaran Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: