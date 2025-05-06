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Haber Merkezi

Erzincan Amatör Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Erzincan Gücü, sezonun en dikkat çeken başarı hikayelerinden birine imza attı.

Kulüp Başkanı Arif Budak, başarının mimarı olarak sadece yönetici kimliğiyle değil aynı zamanda antrenör ve oyuncu olarak da sahada aktif rol üstlendi.

HEM BAŞKAN HEM ANTRENÖR HEM DE FUTBOLCU

Erzincan’da bir ilke imza atan Budak, üç görevi aynı anda yürüterek takımını şampiyonluğa taşıdı.

"HEM BENİM HEM ŞEHRİMİZ ADINA BÜYÜK MUTLULUK"

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Arif Budak, "Bu başarı hem benim hem de şehrimiz adına büyük bir mutluluk. Futbol adına Erzincan’da güzel işler yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Erzincan Gücü’nün zaferi, yalnızca bir sportif başarı değil aynı zamanda azim, fedakarlık ve inancın birleştiğinde neler başarılabileceğinin de somut bir örneği oldu.