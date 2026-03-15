Erzurumspor FK, Hatayaspor karşısında hata yapmadı

Erzurumspor FK, Hatayaspor karşısında hata yapmadı
Erzurumspor FK, 1. Lig'in 31. haftasında evinde Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada kendi kalesine Rakhim Chaadaev, 43. dakikada Martin Rodriguez ve 90+1. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.

LİGDEKİ SON DURUMLARI

Geçen hafta 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurumspor FK, 66 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde galibiyeti olmayan Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor.

1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

