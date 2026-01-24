Erzurumspor FK, Pendikspor karşısında iki golle güldü

- Erzurumspor FK, 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
- Erzurumspor'un gollerini Thuram kendi kalesine ve Mustafa Fettahoğlu attı.
- Bu sonuçla Erzurumspor 42 puana ulaşırken, Pendikspor 38 puanda kaldı.
1. Lig'de 22. hafta maçında Pendikspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Erzurumspor FK oldu.
Pendikspor'un golünü 23. dakikada Berkay Sülüngöz kaydetti.
Erzurumspor'un golleri 44. dakikada Thuram (kendi kalesine) ve 85. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu galibiyetin ardından Erzurumspor FK puanını 42'ye yükseltti. Pendikspor 38 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Pendikspor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Sarıyer'i ağırlayacak.
