Erzurumspor’dan Sivas’ta kritik deplasman zaferi

- Erzurumspor, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
- Maçın golleri Benhur Keser ve Giovanni Crociata'dan geldi, Sivasspor ise kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
- Erzurumspor 36 puana ulaştı, ligi 20. haftasında Sivasspor ise 25 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig 20. hafta maçında Sivasspor ile Erzurumspor karşılaştı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Benhur Keser ve 90+3'te Giovanni Crociata kaydetti. Sivasspor'da Özkan Yiğiter 29. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor 36 puana ulaşırken, Sivasspor ise 25 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Erzurumspor, Amedspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Bodrumspor'a konuk olacak.