Esenler Erokspor, Adana Demirspor'a 5 attı

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 18:32
  • Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.
  • Bu galibiyetle Esenler Erokspor, puanını 37'ye çıkardı.
  • Adana Demirspor hâlâ galibiyet alamamışken -28 puanda kaldı.

1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-0 kazandı.

Esenler Erokspor'un gollerini 18. dakikada Olarenwaju Kayode, 27. dakikada Mame Mor Faye, 74. dakikada Francis Nzaba ve 78 ile 82. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonucun ardından 3 maçlık beraberlik serisine son veren Esenler Erokspor puanını 37'ye yükseltti.

Ligde galibiyeti olmayan Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Esenler Erokspor, Vanspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

