Esenler Erokspor, Adana Demirspor'a 5 attı

- Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.
- Bu galibiyetle Esenler Erokspor, puanını 37'ye çıkardı.
- Adana Demirspor hâlâ galibiyet alamamışken -28 puanda kaldı.
1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-0 kazandı.
Esenler Erokspor'un gollerini 18. dakikada Olarenwaju Kayode, 27. dakikada Mame Mor Faye, 74. dakikada Francis Nzaba ve 78 ile 82. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.
LİGDEKİ SON DURUM
Bu sonucun ardından 3 maçlık beraberlik serisine son veren Esenler Erokspor puanını 37'ye yükseltti.
Ligde galibiyeti olmayan Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Esenler Erokspor, Vanspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.