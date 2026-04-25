ESH Spor Beşiktaş taraftarına sordu: Derbide kimi tutuyorsunuz?

Süper Lig'in 31. haftası, dev bir maça sahne olacak.

Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray ile Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı ikinci Fenerbahçe, derbide karşı karşıya gelecek.

Ezeli rakipleri buluşturacak bu maç, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Şampiyonluğu doğrudan etkileyecek olan dev maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak.

DERBİDE HANGİ TAKIMI DESTEKLİYORSUNUZ?

Kritik müsabaka öncesinde ise ESH Spor, taraftarların nabzını tuttu.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u 3-0 yenerek son 4'e kaldığı maç öncesinde, siyah-beyazlılara mikrofon uzattı.

Palavar, Beşiktaşlı futbolseverlere "Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hangi takımı destekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

BEŞİKTAŞLILAR, GALATASARAY'I DESTEKLEMİYOR

Beşiktaşlılar, bu soru karşısında adeta ikiye bölündü.

Bazı siyah-beyazlı futbolseverler, Fenerbahçe'yi desteklediklerini söyledi.

Diğer taraftarlar ise iki tarafı da tutmadıklarını ifade etti.