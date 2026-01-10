ESH Spor'dan Okan Buruk'a Günay Güvenç sorusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'daki Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

"KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Sarı kartı olan Sanchez'i oyundan aldık, Lemina'yı stopere çektik. Sonra çok erken bir gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü bulamadık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik.

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Taraftardan özür dileyen Buruk, şunları dedi:

Buraya kadar gelen bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu statta her şey zor, buraya gelmekte zor, maç izlemek de zor.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Buruk, ders çıkaracaklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz. Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu.

SEREMONİYE NEDEN KATILMADILAR?

Kupa seremonisine katılma nedenlerini açıklayan Okan Buruk, şunları dedi:

Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Milli futbolcu, çok iyi bir insandı. Ölmüş bir insana edilen küfürler... Önüne çıkacak, bunu hak edecek bir taraftar olmadığı için seremoniye çıkmadık.

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon yine biz olacağız! Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız.

GÜNAY TERCİHİ

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Okan Buruk'a Günay Güvenç tercihini sordu.

Buruk, Uğurcan yerine Günay'a ilk 11'de şans vermesi hakkında şu sözleri sarf etti: