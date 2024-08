İHA

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan merkez üssü Gölcük olan Marmara Depremi’nde en çok yıkıma uğrayan Kocaeli’de depremin yıldönümünde o günkü acılar hatırlandı.

Kocaelispor, depremin 25.yıldönümünde anma ve farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte 1999-2000 döneminde ligden çekilme hakkı tanınmışken sahaya çıkmayı tercih eden ve Kocaelililerin psikolojik olarak toparlanmasına yardımcı olmak isteyen Kocaelisporlu futbolcular, teknik ekip, yöneticiler ve kulüp başkanı bir araya geldi.

O dönemin futbolcularından; Metin Mert, Mirkoviç, Mert Korkmaz, Kaan Dobra, Cem Sinan Vergül, Toprak Kırtoğlu, Tarık Daşgün, Engin Öztonga, Özden Öngün, Orhan Ak, Cihan Haspolatlı, Ali Mumcu, Murat Çolak, Bülent Bilgen, Evren Turhan, Soner Boz, Nuri Çolak, Murat Çolak, Ergin Altay ve Murat Şahin, teknik ekibi; Güvenç Kurtar, Erhan Altın ve Orhan Şerit, kulüp başkanı Sefa Sirmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Süper Lig’in eski hakemlerinden Nihat Samuk’un yönettiği 17 dakika 8 saniyelik farkındalık gösteri maçı da yapan oyuncular yıllar sonra Kocaelispor’un ev sahipliğinde yapılan anma etkinliğinde o günlere döndüklerini belirtti, bir araya gelmekten de mutluluk duyduklarını kaydetti.

Organizasyonun ardından anı defterini dolduran ve taraftarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza veren efsane kadronun oyuncuları ve teknik direktörü duygularını İHA muhabirine anlattı.

Deprem döneminde Kocaelispor’un teknik direktörü olan Güvenç Kurtar, şunları dedi:

Deprem dönemi oyuncu kadrosundan Cem Sinan Vergül, şu şekilde konuştu:

Tarık Daşgün, şu ifadeleri kullandı:

Evren Turhan, şunları dedi:

Kaan Dobra, şu şekilde konuştu:

Orhan Ak, şunları dedi:

Kocaeli depremi, sonra Düzce depremi, yakın zamanda yaşanan Hatay depremi. Deprem ülkesiyiz bu bir gerçek. Her geçişimizde, her gün hatırlamamız gereken bir şey. Bugünlerde böyle birliktelik gösterdiğimizde daha farklı oluyor. O günleri yaşıyoruz. İlk zamanlar çok acılı süreç yaşadık. Daha sonra direnişle beraber Kocaeli’de daha güzel günlerimiz oldu. Açıkçası daha konforlu hayattan daha bilinçli, daha hazırlıklı bir hayatımız oldu. 25 yıl önce federasyon bize o süreçte ligden çekilebileceğimizi söylemişti. Ama Sefa Başkan şehrin motivasyonu için özellikle sporun ve sanatın devam etmesi gerektiğini söylemişti. Her stada gelişimizde, aylarca tesislerimizde antrenman yapamadık. Her stada gelişimizde stat ful olurdu. Her aklıma geldiğinde tüylerim diken diken olur. Ve çok ciddi anlamda başarı yakalamıştır. Bugünlere geldiğimizde Kocaelispor inşallah daha iyi yerlere çıkar. Avrupa’da oynayabilecek kapasitesi var, stadı var. Daha bilinçli toplumumuz var.