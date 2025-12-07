Eski hakemler, Başakşehir - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında ilk olarak Fenerbahçe 64. dakikada Milan Skriniar ile perdeyi açtı, 80. dakikada ise Başakşehir Bertuğ Yıldırım ile karşılık verdi.

Böylece maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Zirveyi ilgilendiren karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı.

ESKİ HAKEMLER TARTIŞILAN KARARLARI DEĞERLENDİRDİ

Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova oldu.

VAR hakemi olarak Alper Çetin, AVAR hakemi olarak Anıl Usta görev yaptı.

Karşılaşmanın ardından ilk yarıda Jhon Duran ile Duarte arasındaki pozisyon ve ikinci yarıda Marco Asensio ile Olivier Kemen arasındaki pozisyon tartışma konusu oldu.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

JHON DURAN İLE DUARTE ARASINDAKİ POZİSYON

Deniz Çoban: Hakem sarı verse kabul olurdu, kırmızıyı düşünmem.

Bülent Yıldırım: Duarte'nin hareketi net bir faul, karşısındaki oyuncu da 'git başımdan' dercesine bir reaksiyon gösteriyor. Elle bir vurma söz konusu değil. Kurtulurken savurduğu kol rakibini itiyor. Küçük bir temas var ama bu bir reaksiyon. Kontrolsüz bir faul, kırmızı düşünülmez ama sarı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Duran'ın eli Duarte'nin koluna geliyor. Hakem faul verir, Duran sarı kart görür. Pozisyonun özeti budur.

KEREM'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Aradan topu alınca oyuncu hakem topu aldı dedi ve devam ettirdi. Biz yakın çekimden izlediğimiz zaman görüyoruz ki bir şekilde topu oradan almışlar ama Kerem'i de araya sıkıştırıp bir faul yapmışlar. Her iki oyuncu da.

Bahattin Duran: Zaten öncesinde çekerek bir faul yapılmış. Öncesinde Feyzullaev faul yapmış devamında ise yine bir faul var.

Bülent Yıldırım: Topun kazanılması önemli değil. Rakibe ne yaptığınız da çok önemli. İlk pozisyonda potansiyel bir faul var, atak devam etmiş. Bu net bir fauldü kart düşünülmez.

EN-NESYRI'NİN OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt, doğru bir tespit, yardımcı hakem yanılmamış. Kutluyorum.

Bahattin Duran: Burada yorum yapacak pek de bir şey yok herhalde.

BAŞAKŞEHİR'İN PENALTI BEKLEDİĞİ ASENSIO'NUN KEMEN İLE POZİSYONU

Deniz Çoban: Bu maçta en çok hakemi eleştirdiğim pozisyonlardan biri bu oldu. Bu dakikaya kadar maçı getirdiniz, sonra buraya koşarak geldiniz. Penaltı beklentisi var, penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Ancak pozisyon sonrası tartışma esnasında oyuncular anlaştı diye es geçemezsiniz, cezasını keseceksiniz.

Bülent Yıldırım: Hakem oyuncu grubunun yanına yaklaşmakta gecikiyor, olay yerine yakın olmalıydı. Top oyuna girdikten sonra kritik bir pozisyonu kendi gözüyle görebilmesi için gerekli. Asensio'nun Kemen'e yönelik ihlali söz konusu değil, penaltı yok. Tartışma ise böyle çözülmemeliydi, iki oyuncu da sarı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Penaltı söz konusu değil, iki oyuncu da sarı kart görmeliydi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)