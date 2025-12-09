Eski hakemler Beşiktaş-Gaziantep FK maçındaki kararları yorumladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, iç sahada Gaziantep FK'yı ağırladı.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta ikinci yarıda da takımlar karşılıklı gol buldu ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalarken yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran yaptı.

VAR hakemliğini Halil Umut Meler, AVAR hakemliğini Salih Mazlum yaptı.

ESKİ HAKEMLER TARTIŞILAN KARARLARA NE DEDİ?

Karşılaşmanın ardından ilk yarının son anlarında Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon ve Gaziantep FK'nın attığı ilk golün ofsayt olup olmadığına dair iki an tartışma konusu oldu, konu hakkında Beşiktaş cephesinden sert açıklamalar geldi.

Tartışmalı pozisyonları, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

BEŞİKTAŞ'IN YEDİĞİ GOLDE OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım: Teknolojiye güvenmek zorundayım, gözüm beni yanıltıyor olabilir. Sistem ofsayt diyorsa öyledir

Deniz Çoban: Bu görüntüye göre bence bu pozisyon hizada ve hizada ofsayt olmuyor zaten, karar doğru.

Bahattin Duran: 3 boyutlu animasyona göre pozisyon net, ofsayt değil. Kamere görüntüleri yayıncı kuruluşa değil, VAR sistemine ait.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar faul yani net penaltı. VAR için de yeterli kanıt var.

Deniz Çoban: Kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun topa vurmasını engelliyor. Bence penaltı. Ancak VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru değil bence de net penaltı. VAR müdahale edemez.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GÖRDÜĞÜ SARI KART

Bülent Yıldırım: Faul doğru, Ogün'ün kolunu çekerek dengesini bozdu. Faul kararı sonrası söylemleri var. Hakem ne duydu, duyduğu neyi kabullendi. Hakemle Allah arasında. Ben ağız ve yürek okuyamam. Bu sahne hoşuma gitmedi. Kötü ifade varsa ve tolere ettiyse onu da kendi vicdanına bırakırım.

Deniz Çoban: Orkun'un ne söylediği, hakemin ne duyduğu, kartı ne için verdiği hakemle Allah arasında. Dudak okuyarak yanlış bir şey yaparım, bir şey diyemem. Söyledikleri dışında beden dili de sarı kart için yeterli.

Bahattin Duran: Orkun faul yaptı, formadan çekti. Hakemin faul kararı doğru. Orkun'un söylediklerinden bağımsız, el kol hareketleri sarı kart. Orkun ne söyledi, hakem ne duydu bilmiyorum. Sarı kartın üstü olur muydu, onu değerlendirecek olan maç hakemi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)