Eskişehirspor efsanesi Süreyya Özkefe son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan eski futbolcusu Süreyya Özkefe son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir’deki cenaze namazına, ailesi, protokol üyeleri, spor camiasından birçok isimle çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

İkindi namazına müteakip Alaaddin Camii’nde kılınan cenaze namazına; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, kulüp yöneticileri, Eskişehirspor futbolcuları, çeşitli meslek odalarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BÖYLE BİR İNSANIN OĞLU OLMANIN GURURUNU TAŞIYORUM"

Törende Süreyya Özkefe’nin oğlu Ahmet Reha Yereşen de kısa bir konuşma yaptı.

Babasının dürüst, namuslu ve beyefendi kişiliğiyle tanındığını belirten Yereşen, şu ifadeleri kullandı:

Süreyya Özkefe, örnek bir sporcu olarak Eskişehir’den çıkmış, dokuz yıl boyunca Beşiktaş’ta forma giymiş, ardından memleketine olan sevdasıyla Eskişehir’e dönerek Eskişehirspor’da futbol hayatını sürdürmüş ve burada futbola veda etmiştir. Ama futboldan hiç kopmamış, Eskişehir’de Türk futboluna hizmet etmeye devam etmiştir. Böyle bir insanın oğlu olmanın gururunu taşıyorum.

ESENTEPE MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Törende yapılan diğer konuşmalarda Süreyya Özkefe’nin sadece sahadaki başarılarıyla değil, kişiliğiyle de örnek bir insan olduğu vurgulandı.

Eskişehirspor camiasında saygın bir yere sahip olan Özkefe’nin, centilmenliği, sportmen duruşu ve yardımseverliğiyle hafızalarda yer ettiği ifade edildi.

Törene katılan vatandaşlar da büyük üzüntü yaşarken, cami avlusunda duygusal anlar gözlendi.

Katılımcılar, Süreyya Özkefe’nin ailesine taziyelerini iletti.

Cenaze namazının ardından Özkefe’nin naaşı, defnedilmek üzere Esentepe Mezarlığı’na götürüldü.