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    Eskişehirspor, olağanüstü genel kurula gidiyor

    Eskişehirspor yönetimi, 6 Ocak’ta olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
    • 20.12.2022 - 18:18
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    Eskişehirspor, olağanüstü genel kurula gidiyor

    TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Derneğimizin aşağıda gündem maddeleri bulunan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısının, 06.01.2023 Cuma günü saat 16:00’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılmasına; ilk toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 13.01.2023 Cuma günü aynı adreste ve aynı saatte aşağıda verilen gündem maddeleri ile yasal çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

    Eskişehirspor son sırada bulunuyor

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Eskişehirspor, oynadığı 17 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 10 puan toplayarak son sırada yer alıyor.

    Eskişehirspor, olağanüstü genel kurula gidiyor #1


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