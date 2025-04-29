EU Social Dialogue toplantısı, Riva'da yapıldı

DHA

Kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmelerinde yer alan hükümler ile uyuşmazlıkların çözümüne yönelik iyileştirme yapılması kapsamında tüm futbol paydaşlarının katılımıyla UEFA koordinasyonunda düzenlenen EU Social Dialogue toplantısı, 29 Nisan 2025 günü TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıya TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç'ın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa ligleri, FIFPro Avrupa, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı), 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği (1. Lig Kulüpler Birliği), Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

"TÜM PAYDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİLE GETİRMESİ AMACIYLA YAPILMAKTADIR"

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, yaptığı konuşmada toplantının amacını dile getirerek, "Bugün burada toplanma amacımız, kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan sözleşmeleri, FIFA ve TFF talimatlarında yer alan asgari zorunlu unsurlar haricinde, ortak mutabakat kapsamında tüm paydaşların çıkar ve taleplerini gözeterek daha ideal bir hale getirmektir. Bu toplantı, EU Social Dialogue'un ilk adımı olup tüm paydaşların sesini duyurması ve taleplerini dile getirmesi amacıyla yapılmaktadır. Kulüpler ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun birer paydaşı olup; bizim amacımız ortak uzlaşı ile tüm tarafların mutabık kalacağı tek tip sözleşmenin uygulamaya alınmasına aracı olmak ve Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamaktır" sözleriyle toplantının tüm paydaşlara fayda sağlaması temennisinde bulundu.