AA & Ensonhaber

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Salzburg ile yapacağı yarı final maçının tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, Colovray Spor Merkezi'nde teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, penaltı çalışmasıyla sona erdi.

"FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Eyüp Saka, antrenmanın ardından AA muhabirine, Salzburg maçının da öncekiler gibi çok zor olacağını söyledi.

Tempolu, coşkulu ve presli bir maç olacağını düşündüğünü belirten Saka, şunları dedi:

Saha içerisinde biz kendi çalışmalarımızı, oyunumuzu uygulayarak rakibe karşı neler yapabileceğimizi planlayarak, bu planlar üstünden giderek, taktik disipline uygun, düzenli bir takım olarak sahada olmak ve bugüne kadar başardığımız gibi bundan sonra da yine ilkleri başarmak ve finale çıkmak istiyoruz.

"HER RAKİBE SAYGI DUYUYORUZ"

Eyüp Saka, Salzburg karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

Her rakibe çok saygı duyuyoruz. Hiçbir rakip bir başkasından daha az değerli değil. Bana Trabzonspor-Barcelona finali yakışır gibi geliyor. İçimden ve gönlümden geçen o. Yaşayıp göreceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim.

"BU İMZA BİR BAŞLANGIÇ"

Kadrodaki 13 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanmasının da oyuncular için değerli olduğunu aktaran Saka, şunları kaydetti:

Bu imza onlar için bir son değil, aslında bir başlangıç. Onlara bu başarıdan dolayı verilen bir şans, bir kapı açma diyebiliriz. Bundan sonra yapacakları futbol yaşantıları için çok daha değerli olacak. Dolayısıyla onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu imzalar futbol yaşantılarına başarı dolu kapılar açmış olur.

"İNŞALLAH FİNALE ÇIKACAĞIZ"

Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Arda Öztürk ise Salzburg karşısında kazanarak finale kalmak istediklerini dile getirerek, şunları dedi:

Yarı final ve final maçlarımız var önümüzde. Güçlü rakibe karşı, güçlü bir oyun oynayıp bir üstünlük kurmaya çalışacağız. Maçı kazanmayı düşünüyoruz, inşallah finale çıkacağız.

"İNŞALLAH İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZU KAZANIRIZ"

Arda Öztürk, turnuvada kalan diğer üç takımın daha önce şampiyonluk yaşadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

İki bordo-mavi takımın final oynaması çok güzel bir duygu olur. İnşallah biz de ilk şampiyonluğumuzu kazanır, ülkemize kupayı götürürüz.

"14 YAŞINDA TRABZONSPOR'DAN İÇERİYE GİRDİM"

Genç futbolcu, bireysel hedefleriyle ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu: