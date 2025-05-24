Eyüpspor, Antalyaspor'u iki golle geçti
Haber Merkezi

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

EYÜPSPOR, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri; 40. dakikada Mame Thiam ve 42. dakikada Prince Ampem attı.

Antalyaspor'un tek golünü 87. dakikada Adolfo Gaich attı.

EYÜPSPOR, SEZONU TAMAMLADI

Eyüpspor, bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi.

İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte sezonu kapattı. Eyüpspor, ligin son haftasını BAY geçecek ve maç yapmayacak.

ANTALYASPOR, TRABZONSPOR'U AĞIRLAYACAK

Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.

Akdeniz temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

ARDA TURAN'A GİTTİLER

Eyüpspor'da futbolcular golün ardından Teknik Direktör Arda Turan'a giderek, genç teknik adamla golün sevincini paylaştı.

Bu dakikalar veda olarak yorumlandı.

Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan'ın ismi bir süredir Shakhtar Donetsk'le anılıyordu.

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Emre Çalışkan
Editor