Eyüpspor, Gaziantep FK'ya 3 attı

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor ile Mirel Radoi'nin çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Eyüpspor oldu.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller; 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.