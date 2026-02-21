Eyüpspor son dakikada kazandı!

Süper Lig'de Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada tempo oldukça düşük kaldı ve uzun süre gol sesi çıkmadı.
EYÜPSPOR 90+1'DE GOLÜ BULDU
Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Eyüpspor, ligde evinde 6 hafta sonra galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 21 puana yükseldi.
6 HAFTA SONRA GALİP GELDİLER
Gençlerbirliği, 23 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek.
Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
