Eyüpspor son dakikada kazandı!

Süper Lig'de Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada tempo oldukça düşük kaldı ve uzun süre gol sesi çıkmadı.

EYÜPSPOR 90+1'DE GOLÜ BULDU 

Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor, ligde evinde 6 hafta sonra galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 21 puana yükseldi.

6 HAFTA SONRA GALİP GELDİLER 

Gençlerbirliği, 23 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek.

Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

