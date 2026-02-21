Romanya'da Mircea Lucescu belirsizliği sona erdi

Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili yaşanan kriz son buldu.

Yaşadığı rahatsızlığın ardından hastanede tedavi gören Lucescu'nun görevinden ayrılabileceği gündemdeydi.

Romanya Futbol Federasyonu, 80 yaşındaki teknik adamın görevinin başında olduğunu duyurdu.

GÖREVİN BAŞINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

Mircea Lucescu da, göreve devam edeceğinin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Bugünden itibaren tek önemli şey, takımın play-off maçlarına hazırlığı. Yardımcılarım ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süre boyunca birlikte en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve bu maçlarda çok iyi hazırlanacaklarına eminim. Yetenekliler ve Rumen halkını mutlu etmek istiyorlar." dedi.

LUCESCU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sözlerine devam eden Lucescu, "Birlikte elemeyi başarabileceğimize eminim. Şimdi, tüm Romanya futbolu için çok önemli olan bu maçlara hazırlanmamızı sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." dedi.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA RAKİBİMİZ

A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda Romanya ile play-off'ta karşılaşacak.

Türkiye ile Romanya, 26 Mart'ta Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Bu maçın galibi, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak maçın galibiyle finalde karşılaşacak.