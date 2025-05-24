Eyüpspor’da Arda Turan'ın yerine 2 aday

DHA

Süper Lig biletiyle sezonu taçlandıran Eyüpspor’da büyük bir değişim kapıda. Takımı tarihinin en büyük başarısına taşıyan teknik direktör Arda Turan, yeni kariyer rotasını yurt dışına çevirdi. Genç çalıştırıcının gelecek sezonda Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’in başında olacağı öğrenildi.

SHAKHTAR İLE EL SIKIŞTI, EYÜPSPOR'A DA KAZANDIRACAK

Arda Turan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile el sıkıştı. Yıllık 2 milyon euro kazanacağı belirtilen bu anlaşma, sadece genç teknik adam için değil, Eyüpspor için de önemli. Kulüp, bu ayrılıktan transfer bedeli elde ederek ekonomik açıdan da kazançlı çıkacak.

YENİ DÖNEM İÇİN 2 ADAY VAR

Arda Turan'ın vedası sonrası gözler Eyüpspor yönetimine çevrildi. Teknik direktörlük görevi için iki isim öne çıkıyor: Selçuk İnan ve Albert Riera. Yönetimin her iki adayla da kısa süre içinde masaya oturması beklenirken, kulübün Türk bir çalıştırıcıyla yola devam etme olasılığı daha ağır basıyor.

Eyüpspor'da bir dönem kapanırken, yeni bir sayfa açılmak üzere. Kulüp, Süper Lig’e yükselmenin heyecanıyla teknik direktör tercihinde isabetli bir karar vermek istiyor.